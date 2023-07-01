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Beşiktaş 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı

Beşiktaş 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı
Beşiktaş 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, 2023-24 sezonu hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, kondisyon koşularıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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