Beşiktaş 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, kondisyon koşularıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.