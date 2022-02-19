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Beşiktaş 3 maç sonra kazandı

Beşiktaş 3 maç sonra kazandı
Beşiktaş 3 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Altay kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12' Ceza sahası içine sağ taraftan giren Kappel'in vuruşunda topu kaleci Ersin kornere çeldi.

23' Teixeira'nın ceza yayından verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Kenan'ın plase vuruşunda top kaleci Lis'te kaldı.

31' Verkaç ile ceza sahasına giren Teixeira'nın vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

58. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

64' Sağ taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

69' Ghezzal'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenan'ın şutunda top direğin yanından auta çıktı.

72' Sol tarafta topu alan Ghezzal'ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Kenan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanı içine döndü. Altay savunmasının uzaklaştırdığı top önünde kalan Teixeira'nın vuruşunda top bir kez daha direğe çarptı.

74' Orta alandan atılan uzun topla ceza sahası içi arka direkte topla buluşan Teixeira'nın şutunu kaleci Lis oyun alanı içine çeldi.

87' Ceza sahası içine açılan ortada Wellinton'un indirdiği topa Bamba'nın ıskalaması sonucu meşin yuvarlak Kappel'in önünde kaldı. Kappel'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

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Stat: Vodafone
Hakemler: Volkan Bayarslan, Haken Yemişken, Yusuf Bozdoğan
Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut (Montero dk. 84 ?), Necip (Atiba dk. 67), Josef, Ghezzal, Teixeira (Can Bozdoğan dk. 90 ?), Kenan, Güven
Yedekler: Emre Bilgin, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş
Teknik Direktör: Önder Karaveli

Altay: Lis, Cebrail, Björkander, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Rodriguez dk. 46), Zeki (Poko dk. 75), Thaciano, Kappel, Kazımcan, Pinares (Bamba dk. 75), Deniz Kadah (Paixao dk. 61)
Yedekler: Cihan, Naderi, Ceyhun Gülselam, Ahmed Rayyan, Tolga, Eren
Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Vida (dk. 64) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Umut, Vida, Wellinton (Beşiktaş), Pinares, İbrahim (Altay)

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