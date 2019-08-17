Beşiktaş 3 puan peşinde

D.G. SİVASSPOR 1-0 BEŞİKTAŞ

Canlı Anlatım

30'GOOOLL!! Demir Grup Sivasspor, Mert Hakan Yandaş'ın attığı golle 1-0 öne geçiyor.

26' Dorukhan Toköz'ün ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği sert şuta kaleci Mamadou Samassa iki hamlede sahip oluyor.

24'Hızlı gelişen Beşiktaş atağını sağ kanatta Ricardo Quaresma'ya faul yaparak durduran Ziya Erdal, sarı kart görüyor.

24'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Erdoğan Yeşilyurt geçiyor. Erdoğan Yeşilyurt'un ortasına arka direkte iyi yükselen Mustapha Yatabare'nin kafa vuruşunu çizgi üzerinde Caner Erkin uzaklaştırıyor.

21'Mustapha Yatabare'nin indirdiği topla sağ kanatta buluşan Mert Hakan Yandaş için ofsayt bayrağı kalkıyor.

17'Erdoğan Yeşilyurt'un pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Mustapha Yatabare'nin çektiği şut kaleci Utku Yuvakuran'da kalıyor.

15'Emre Kılınç'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ortasını Victor Ruiz uzaklaştırıyor.

6' Beşiktaş yarı alanının ortalarından kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt ile paslaşarak kullanıyor. Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

4' Adem Ljajic, ara pasını savunma arkasına sarkan Güven Yalçın'a vermek istiyor ancak bu pas hızlı gidiyor ve top kaleci Mamadou Samassa'da kalıyor.

1' Maç başladı

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Beşiktaş'ın ilk 11'i: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Boyd, Güven Yalçın

Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Hakan , Mert Hakan, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare