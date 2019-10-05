Beşiktaş 3 puan peşinde

Süper Lig'in 7. haftasında lider Alanyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçtan galibiyetle ayrılarak krizi durdurmak istiyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'ı konuk eden ve 90+3. dakikada yediği golle sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımı bu maça motive etmek için çabalıyor. Wolves karşısında oynanan futbolun pozitif noktalarını oyuncularına aktaran ve özellikle savunma konusunda rakibi hapsettiklerini oyuncularına hatırlatan Avcı, oyun sisteminde ufak değişiklikler yaparak takımı sahaya sürecek.

Hastalar dönüyor

Mide bulantısı ve kusma nedeniyle Wolves maçında yer almayan Diaby'nin yanı sıra migren ağrısı nedeniyle takımı yalnız bırakan N'Koudou, Alanyaspor maçıyla birlikte takıma dahil olacak. Wolves maçında riske edilmeyen Burak Yılmaz da ilk 11'e geri dönecek. Cezası nedeniyle Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyen Adem Ljajic'in de cezası sona erdi. Ancak Wolves maçında beklentileri karşılayamayan Boşnak futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına son dakika karar verilecek.

Kartal'ın mağlubiyeti yok

Alanyaspor ile 1'i hazırlık maçı olmak üzere bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 6 karşılaşmada mağlup ederken 1 mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş rakibine 16 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 3 maçta ise siyah-beyazlılar rakibine geçit vermedi. Yarın saat 16.30'da Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Samet Çiçek yapacak.

Bozhan Memiş