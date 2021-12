Beşiktaş 3 puana hasret!

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8' Ghezzal'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Larin'in ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta kaleci Harun'u geçen topu Kasımpaşa savunması çizgi üzerinden kornere gönderdi.

12' ceza yayı önünde topla buluşan Can'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

30' sağ kanatta topla buluşan Yusuf'un çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

33' avunmada atılan uzun pasta Larin kafayla Batshuayi'ye indirdi. Ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti anca VAR uyarısı sonrası hakem Mete Kalkavan golü iptal etti.

37' sağ taraftan Hajradinovic'in ortasında kale önünde Hadergjonaj'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Doğucan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Umut kaleciyle karşı karşıya kaldı. Umut'un kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

55. dakikada Ghezzal'ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan dar açıda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Harun kornere çeldi.

68. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornerde arka direkte oluşan karambolde Welinton vuruşunu yaptı. Kasımpaşa savunmasının çizgi üzerinde yaptığı müdahale ile meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

73. dakikada ceza yayı üzerinden Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin'in müdahalesiyle direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

80. dakikada Atiba'nın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Can'ın kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Harun'dan döndü.

82. dakikada sol taraftan Eren Elmalı'nın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Bozok'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Donk, Sakıb Aytaç (Eren Elmalı dk. 77), Doğucan Haspolat (Tarkan Serbest dk. 77), Hajradinovic (Travnik dk. 84 ?), Eysseric, Yusuf Erdoğan (Ben Ouannes dk. 84 ?), Umut Bozok, Jörgensen (Varga dk. 46)

Yedekler: Erdem Canpolat, Ahmet Engin, Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba (Kenan Karaman dk. 88 ?), Larin (N'koudou dk. 67), Ghezzal (Mehmet Topal dk. 77), Can Bozdoğan, Batshuayi (Güven Yalçın dk. 88 ?)

Yedekler: Emre Bilgin, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Pjanic, Serdar Saatçi, Umut Meraş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Can Bozdoğan (dk. 12) (Beşiktaş), Umut Bozok (dk. 82) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Josef, Larin, Welinton (Beşiktaş) Yusuf Erdoğan, Tarkan Serbest, Travnik (Kasımpaşa)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu