Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Maçtan dakikalar
8. dakikada sol taraftan Masuaku'nun ortasında Muleka'nın kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.
12. dakikada Nkoudou'nun ceza sahası içine gönderdiği topu Weghorst, Muleka'ya indirdi. Muleka'nın yerden ve sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
29. dakikada Rosier'in sağ taraftan açtığı ortaya yükselen Wout Weghorst düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-0
42. dakikada atak yönüne göre sol taraftan Masuaku ile kullanılan korner sonrası Jackson Muleka'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0
67. dakikada Beşiktaş'ın kontra atağında Kenan Karaman topu kafayla Rosier'in önüne attı. Topla birlikte hızla rakip kaleye ilerleyen Valentin Rosier'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle çeldi. Atağın devamında Berkay'ın sert şutu üstten auta gitti.
81. dakikada Cenk Tosun'un ceza yayı önünden sert vuruşunda Appindangoye'ye çarpan top, üst direğe de çarparak auta çıktı.
86. dakikada Gradel'in pasında Dia Saba, topu düzeltip çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ersin'in solundan sağ üst köye yönelerek ağlarla buluştu. 3-1
89. dakikada Sivasspor atağında Yatabare'nin sağ taraftan verdiği pasta N'Jie sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin hemen dibinden auta çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku (Umut Meraş dk. 62), Salih Uçan (Berkay Vardar dk. 54), Gedson Fernandes, Muleka (Kenan Karaman dk. 62), Delle Alli (Kerem Kesgin dk. 78), N'Koudou, Weghorst (Cenk Tosun dk. 77)
Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Emrecan Uzunhan, Welinton, Oğuzhan Akgün
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa (Appindangoye dk. 46), Uğur Çiftçi, Abdul Keita (Robin Yalçın dk. 46), Fredrik Ulvestad (Dia saba dk. 73), Charisis (Hakan Arslan dk. 46), Yatabare, Gradel, Leke James (Clinton N'Jie dk. 61)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Karol Angielski, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Kubilay Şahin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Jackson Muleka (dk. 12 ve dk. 42), Wout Weghorst (dk. 29) (Beşiktaş), Dia Saba (dk. 86) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan (Sivasspor)
Yunus Kılıç - Samet Yalçın - Bozhan Memiş