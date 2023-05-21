Beşiktaş, 3 puanı 4 golle aldı

ADANA DEMİRSPOR 1-4 BEŞİKTAŞ
Maçtan Dakikalar
8. dakikada Fernandes'in verkaç ile ceza alanına girerek sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.
19. dakikada taç atışında topu alan Stambouli, ceza sahasına meşin yuvarlağı gönderdi. Colley'den seken top Belhanda'nın önünde kaldı. Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
31. dakikada Fernandes ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
43. dakikada Rossier'in ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
44. dakikada ceza sahasın içinde karambolde topla buluşan Cenk Tosun istediği vuruşu yapamazken, meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
45+4. dakikada Hadziahmetovic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Aboubakar topla buluştu. Aboubakar'ın sert şutunu çekerken, meşin yuvarlak kaleci Ertaç müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1
46. dakikada sol kanattan topu alan Gedson Fernandes ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
61. dakikada topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
70. dakikada Cherif Ndiaye'nin ceza sahası içerisinde Romain Saiss'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Mustafa Kürşad penaltı noktasını gösterdi.
72. dakikada penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
90+2. dakikada Rodrigues'in geri pasında Ertaç topu uzaklaştırmak istediği sırada Gedson Fernandes yerde kaldı. Hakem Kürşad Filiz, VAR'ın uyarısıyla pozisyon tekrarını izledi ve penaltı kararı verdi.
90+5. dakikada penaltıda topun başına geçen Vincent Aboubakar meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 1-4
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kürşad Filiz, İlker Takpak, Candaş Elbil
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Jorge Morel, Semih Güler, Rodrigues, Benjamin Stambouli (Gökhan İnler dk. 86 ?), Badou N'diaye, Yusuf Sarı, Akintola (Henry Onyekuru dk. 73), Cherif Ndiaye, Younes Belhanda (Gulbrandsen dk.90)
Yedekler: Karacic, Abdurrahim Dursun, Manev, Emre Akbaba, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Mert Çetin, Nongoh,
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Roiser, Romain Saiss, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic (Umut Meraş dk. 90+7 ?), Gedson Fernandes, Nathan Redmond (Maxim dk. 90+7 ?), Salih Uçan (Necip Uysal dk. 86 ?), Cenk Tosun (Tayfur Bingöl dk. 85 ?), Vincent Aboubakar (Jackson Muleka dk. 90+8 ?)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Kesgin, Welinton, Semih Kılıçsoy, Ege Tıknaz
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Younes Belhanda (dk. 19) (Adana Demirspor), Vincent Aboubakar (dk. 45+ ve 90+5 pen.), Gedson Fernandes (dk. 46), Cenk Tosun (dk. 72) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Vincenzo Montella (dk. 77) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Akintola, Rodrigues, Ertaç (Adana Demirspor), Gedson Fernandes, Salih Uçan, Roiser, Colley, Hadziahmetovic (Beşiktaş)
Süleyman Cenk İdaye
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.