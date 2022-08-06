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Beşiktaş 3 puanı 90+6'da kurtardı

Beşiktaş 3 puanı 90+6'da kurtardı
Beşiktaş 3 puanı 90+6'da kurtardı

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR 

5. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Weghorst'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

9. dakikada Bertolacci'nin ara pasında topla buluşan Gavranovic kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

33. dakikada Carole ceza sahası dışından yerden sert vurdu, kaleci Ersin topu köşeden çıkardı.

44. dakikada sol kanattan Masuaku'nun yerden ortasında ceza sahası içinde Weghorst'un şutu kaleci Bilal'de kaldı.

90' GOL! 90+5' Beşiktaş, Ghezzal'le 1-0 öne geçti. Ceza yayı üstünde topu önüne alan Ghezzal'in sert şutunda top ağlara gitti.Gol - Rachid Ghezzal

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Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst
Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, N'Koudou, Oğuzhan Akgün, Berkay Vardar, Boyd, Cenk Tosun, Kenan Karaman
Teknik Direktör: Valerien Ismael

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic
Yedekler: Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Mensah, Campanharo, Yaw Ackah, Mustafa Pektemek, Mane, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

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