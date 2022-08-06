Beşiktaş 3 puanı 90+6'da kurtardı

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Weghorst'un şutunda top yandan dışarı çıktı.
9. dakikada Bertolacci'nin ara pasında topla buluşan Gavranovic kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.
33. dakikada Carole ceza sahası dışından yerden sert vurdu, kaleci Ersin topu köşeden çıkardı.
44. dakikada sol kanattan Masuaku'nun yerden ortasında ceza sahası içinde Weghorst'un şutu kaleci Bilal'de kaldı.
90' GOL! 90+5' Beşiktaş, Ghezzal'le 1-0 öne geçti. Ceza yayı üstünde topu önüne alan Ghezzal'in sert şutunda top ağlara gitti.Gol - Rachid Ghezzal
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Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst
Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, N'Koudou, Oğuzhan Akgün, Berkay Vardar, Boyd, Cenk Tosun, Kenan Karaman
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic
Yedekler: Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Mensah, Campanharo, Yaw Ackah, Mustafa Pektemek, Mane, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu