Beşiktaş 3'te 3 yaptı

BEŞİKTAŞ 3-1 İSTANBULSPOR
Maçtan Dakikalar
18. dakikada Eze'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ethemi'nin kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
22. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda top ön direkte yükseklik kazandı. Ceza yayı üzerinde topa sahip olan Masuaku'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
42. dakikada sağ taraftan Ghezzal'in kullandığı köşe atışında arka direkte Cenk'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
50. dakikada Beşiktaş savunmasından seken topla ceza sahası dışında buluşan Loshaj'ın sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
56. dakikada Cenk Tosun'un pasında İstanbulspor yarı sahasının ortasında topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahasına sol çaprazdan sokularak yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından filelere gitti. 2-0
67. dakikada Maxim'in pasında ceza yayında topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada Lokilo'nun ara pasında ceza içi sağ tarafında topla buluşan Ethemi'nin yerden ortasında arka direkte Lokilo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
89. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Redmond'un içeri çevirdiği topa ön direkte Maxim'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü.
90+3. dakikada Onur Bulut'un pasında orta sahada topla buluşan Redmond'ın ceza sahasına sokularak sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Altan
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Sanuç (Saiss dk. 83 ?), Colley, Masuaku (Muleka dk. 90+4 ?), Salih Uçan (Maxim dk. 63), Hadziahmetovic, Ghezzal (Redmond dk. 63), Cenk Tosun (Tayfur Bingöl dk. 83 ?), Gedson, Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rosier, Umut Meraş, Necip Uysal, Berkay Vardar
Teknik Direktör: Şenol Güneş
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Loshaj (Kerem Şen dk. 64), Mehmet Yeşil (Mehremic dk. 69), Duhan Aksu, Lokilo (Onur Ergün dk. 84 ?), Muammer Sarıkaya, (Topalli dk. 84 ?), Ba, Ethemi, Deli, Eze (Emir Kaan Gültekin dk. 64)
Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Berber, Ologo, Ali Yaşar, Veliu
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Cenk Tosun (dk. 42), Aboubakar (dk. 56), Redmond (dk. 90+3) (Beşiktaş), Lokilo (dk. 70) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Duhan Aksu, Duhaney (İstanbulspor)
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