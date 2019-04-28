Beşiktaş 4-1 Ankaragücü | Maç sonucu

Maçtan Dakikalar

6. dakikada Boyd'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Orgill'in çaprazdan yaptığı sert vuruş, Karius'tan müdahalesiyle oyun alanına döndü. Dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

8. dakikada Güven Yalçın'ın orta sahadan yolladığı pası alan Burak Yılmaz, sol köşeden rakibini ekarte ederek yaptığı sert vuruşta topu köşeden filelerle buluşturdu. 1-0

18. dakikada uzun topla sol çaprazda topla buluşan Sacko'nun ceza alanı içine girip yaptığı vuruş, Gökhan Gönül'e çarpıp kornere çıktı.

30. dakikada sağ çaprazdan kullanılan korner atışında Canteros'un ortasına iyi yükselen Pazdan'ın kafa vuruşunu Karius güçlükle kornere tokatladı.

34. dakikada Caner Erkin'in savunmadan uzaklaştırmak istediği topla buluşan Sedat'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşu Karius kornere yolladı.

45+2. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Moke'nin ceza sahası dışından yaptığı şut girişiminde top Karius'ta kaldı.

50. dakikada Burak Yılmaz'ın kafayla indirdiği topu alan Lens, rakibini ekarte ederek ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşu, Altay kornere yolladı.

54. dakikada Burak Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Altay'ın tokatladığı top Kulusic'ten sekip Vida'nın önünde kaldı. Boş pozisyonda Vida da topu filelerle buluşturdu. 2-0

61. dakikada Lens'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Atiba'ya, Kulusic'in yaptığı müdahale sonucu Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada topun başına gelen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

71. dakikada Canteros'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı topa iyi yükselen Alihan'ın kafa vuruşunu Karius kornere yolladı.

72. dakikada Pazdan ile girdiği ikili mücadelede topa dirseği ile müdahale eden Atiba'nın pozisyonunu VAR'da izleyen hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

75. dakikada Boyd'un kullandığı penaltı vuruşunu Karius oyun içine çeldi. Dönen topu Kitsiou tamamlamak istedi ancak vuruşu auta çıktı. Penaltı pozisyonunda Vida'nın, Boyd'un vuruşundan önce ceza alanına girdiği için tekrar VAR'a giden Umut Meler, penaltıyı tekrarlattı.

78. dakikada beyaz noktaya gelen Sacko, topu Karius'un sağından filelerle buluşturdu. 3-1

81. dakikada Kagawa ile verkaç yaparak ceza alanına giren Adem Ljajic, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-1

86. dakikada Canteros'un pasında topu önce göğsünde yumuşatan Boyd'un ardından yaptığı vuruş, direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Karius, Gökhanx, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Güven (Kagawa dk. 64), Lens (Quaresma dk. 76), Ljajicx, Burakx (Adriano dk. 88 ?)

Yedekler: Utku, Roco, Mustafa, Oğuzhan, Necip, Muhayer, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

MKE Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Kulusic (Alihan dk. 65), Pazdan, Pinto, Moke, Sedat (Moulin dk. 62), Hector Canteros, Sacko (İlhan dk. 82 ?), Boyd, Orgill

Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Mahmut, Cebrail, Scarione, Sadaev, Kaan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Burak Yılmaz (dk. 8 ve dk. 63 pen.), Vida (dk. 54), Adem Ljajic (dk. 81) (Beşiktaş), Sacko (dk. 78 pen.) (Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Mirin, Caner (Beşiktaş), Kitsiou, Sacko, Pinto (Ankaragücü)

Vodafone Park'ta ince hesaplar!

Ankaragücü karşısında Burak Yılmaz (2), Vida ve Ljajic'in golleriyle 4-1 kazanan Beşiktaş, lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını 3'e indirirken siyah-beyazlı taraftarlar şampiyonluğu getirecek hesaplamaları adeta hesap makinesiyle yaptı.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başararak bu sezon ligdeki en uzun galibiyet serisine sahip takım olan Beşiktaş, lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3'e indirirken siyah-beyazlı taraftarlar da şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Ligde kalan maçlar üzerinde ince hesaplar yapan Beşiktaş taraftarının aklında önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray mücadelesi var. Şayet Beşiktaş, Galatasaray deplasmanından 3 puan alır ve kalan haftalarda puan kaybetmez ve Başakşehir kalan maçlarında 1 mağlubiyet alırsa, 3 takımın ligi aynı puanda bitirme ihtimali ortaya çıkacak. 3 ekibin ligi aynı puanda tamamlaması durumunda ise Beşiktaş 3'lü averajda rakiplerine üstünlük kurduğu için ligi şampiyon olarak tamamlayacak.

Yıldız oyuncu 12. maçında 11. golünü attı

Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 6. sırada tamamlayan ve devre arasında forvete Burak Yılmaz'ı transfer eden Beşiktaş, yıldız futbolcunun golleriyle şampiyonluk yarışına ortak oldu.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz fırtınası esiyor. Ankaragücü karşısında siyah-beyazlı forma altında 12. maçına çıkan ve Beşiktaş'taki gol sayısını 11'e yükselten Burak, takımına adeta can verdi. İlk yarıyı 26 puan toplayarak zirvenin 9 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, 30. hafta sonunda şampiyonluk adayları arasında gösterilirken, siyah-beyazlıların bu iddiasında en büyük pay sahibi Burak Yılmaz oldu. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana oynadığı futbol ve attığı gollerle takımının basamakları tek tek çıkmasını sağlayan golcü futbolcu, Ankaragücü karşısında da 8. dakikada sahneye çıktı. Güven Yalçın'ın uzun pasına hareketlenen ve topu sahip olan Burak, rakibinden sıyrılıp çok sert bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. Yıldız futbolcu 54. dakikada Vida'nın golünde ortayı yapan isim olurken, 63. dakikada ise kazanılan penaltıda topu yeniden ağlara göndererek maçtaki 2. golünü kaydetti ve Beşiktaş formasıyla 11. golüne imza attı.

16 puana direkt etki etti

Devre arasında Beşiktaş'a transfer olmasının ardından çıktığı Akhisarspor ve BB Erzurumspor maçlarını boş geçen Burak Yılmaz, Antalyaspor deplasmanında ise cezalı olduğu için forma giyememişti. 21. Haftada oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Bursaspor maçında 2 gol birden atan Burak Yılmaz, Mayatyaspor karşısında ise gol bulamamıştı. İç sahada oynanan ve 3-3 biten Fenerbahçe maçında 2 gol atan golcü oyuncu, Kayseri deplasmanında da skor üretememişti. Kayserispor maçının ardından çıktığı her maçta gol bulan Burak Yılmaz, Kartal'a can veren isim oldu. 25. haftadaki Atiker Konyaspor maçında yıldız oyuncu 1 gol 1 asistle oynarken, Beşiktaş karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Galibiyete direkt etki eden Burak, 1 hafta sonra ise Göztepe maçında ağları sarstı ve Beşiktaş maçı 1-0 kazandı. 27. haftada oynanan Rizespor maçında Beşiktaş'ın 7-2'lik galibiyetine 1 golle katkı veren Burak, Başakşehir karşısında ise attığı golle galibiyeti getiren isim oldu. Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında skor 1-1 iken 87. dakikada kazanılan frikikte müthiş bir gol kaydeden yıldız futbolcu skoru 2-1'e getirirken Ankaragücü karşısında da galibiyette başrol oynadı. Rakip fileleri 2 kez havalandıran golcü oyuncu, 54. dakikada Vida'nın attığı golü de hazırlayan isim oldu. Burak, Beşiktaş'ın ikinci yarıda kazandığı 33 puanın 19'una direkt etki etti.

Vida atıyor Kartal kazanıyor

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Ankaragücü maçında takımının 2. golünü kaydederken son 4 maçta 3. kez ağları havalandırmayı başardı. Vida'nın gol attığı maçlarda Beşiktaş puan kaybetmedi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'la birlikte Domagoj Vida fırtınası esiyor. Siyah-beyazlıların Hırvat savunmacısı, son 4 maçta attığı 3 golle takımını yarışta tutan isimlerden birisi oldu. Beşiktaş, Vida'nın gol attığı maçlarda puan kaybı yaşamadı. 27. haftada oynanan Beşiktaş'ın 7-2 kazandığı Rizespor deplasmanında gol perdesini aralayan Vida, geçtiğimiz hafta da Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden isim olmuştu. Ankaragücü karşılaşmasında özellikle ilk yarıda savunmada yaptığı kritik müdahalelerle öne çıkan başarılı oyuncu, 54. dakikada ise kendi kaptığı topu ağlara göndererek galibiyette pay sahibi oldu. Orta sahada kaptığı topla rakip yarı alana geçen ve topu Burak Yılmaz'a kazandıran Vida, Burak'ın yaptığı ortada kaleci Altay'dan dönen topu tamamlayarak farkı 2'ye çıkaran isim olmuştu. Vida; Rizespor, Demir Grup Sİvasspor ve Ankaragücü maçlarında takımı adına skor üretirken, Beşiktaş bu maçlarda puan kaybı yaşamadı.

Şenol Güneş'in en uzun galibiyet serisi!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla geçmeyi başaran Beşiktaş üst üste 6. galibiyetine imza atarken, Şenol Güneş de Beşiktaş kariyerindeki en uzun kazanma serisini yakaladı.

Süper Lig'de formunun zirvesine ulaşarak çıktığı son 6 maçta 18 puan toplamayı başaran Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş de siyah-beyazlılarda en uzun süreli galibiyet serisine imza atmış oldu. Beşiktaş'a geldiği 2015-2016 sezonundan bu yana Beşiktaş'ın başında ligde en fazla üst üste 5 galibiyete imza atan Şenol Güneş, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte Beşiktaş'ta en uzun serisine imza atmış oldu. 24. haftada deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren Kayserispor karşılaşmasının ardından çıktığı maçlarda hata yapmayan siyah-beyazlılar sırasıyla Atiker Konyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederek 18 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş'tan çocuk istismarına sessiz tepki

Beşiktaş tribünleri çocuk istismarına kayıtsız kalmadı. Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçının başlamasının ardından 1 dakika boyunca tribünde sessiz kalarak, çocuk istismarına tepkisini ortaya koydu.

Türkiye'de son dönemde çocukların maruz kaldığı istismar karşısında Beşiktaş tribünleri kayıtsız kalmadı. Yaşanan olayların ardından hafta içinde organize olan siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçında protestosunu sergiledi. Çocuk istismarına kayıtsız kalmayan Beşiktaşlılar, Ankaragücü karşılaşmasının başlamasının ardından 1 dakika boyunca tribünde sessiz kalarak ‘Çocuk susar sen susma' kampanyasına destek verdi. Beşiktaş taraftarının yanı sıra Ankaragücü'nü desteklemeye gelen taraftarlar da bu protestoya destek verirken iki takım taraftarları, maçın 2. dakikasından itibaren takımlarını desteklemeye başladı. Tribünlerin bu hareketine futbolcular da kayıtsız kalmadı. Maça Ankaragücü başlarken, hem Başkent ekibinin oyuncuları hem de Beşiktaşlı futbolcular ve hakemler karşılaşmanın ilk 1 dakikasında sahada hareketsiz olarak kaldı. Tribünler sessiz protestonun ardından hep bir ağızdan ‘Çocuğa uzanan eller kırılsın' tezahüratı yaptı.

Tribünler tıklım tıklım

Süper Lig'de son 5 maçını kazanan Beşiktaş'ı Ankaragücü mücadelesi adeta kapalı gişe oynandı. Siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Park'ta tüm tribünleri doldurdu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken, Beşiktaşlı taraftarlar da takımlarını Ankaragücü maçında yalnız bırakmadı. Ligde oynadığı son 5 maçta hanesine 15 puan yazdıran ve 1 maç eksiğiyle lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, şampiyonluk için iddialı konuma gelirken, taraftarlar da takımlarına sahip çıktı. Maçın başlamasına 1 saat kala tribündeki yerini almaya başlayan Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ın tamamını doldurdu.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu