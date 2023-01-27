Beşiktaş 5'te 5 yaptı!

Maçtan dakikalar

3. dakikada Salih Uçan'ın pasında topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahası içine girip kaleciyi çalımlayarak sol çaprazdan yaptığı vuruşta Furkan Bayır'ın müdahalesinde meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Aboubakar bir kez daha şutunu çekti, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

14. dakikada Candeias'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Efecan'ın sağ çaprazdan ceza sahası içine girip kaleci Mert ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi.

18. dakikada Furkan Bayır'ın geri pasında Cenk Tosun araya girerek topa sahip oldu. Soldan ceza sahası içine giren Cenk'e kaleci Runarsson'un müdahalesinde hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada Cenk Tosun'un kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Runarsson'un kapattığı köşeden filelere gitti. 1-0

24. dakikada sağ taraftan Candeias'ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Hassan'ın dokunuşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı çeldi.

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fer, Fatih Aksoy, Candeias, Umut Güneş, Lusamba, Zinedine Ferhat, Efecan Karaca, Hassanxx, Cavaleiro

50. dakikada Gedson'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cenk'in direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0

59. dakikada Doumbia'nın ceza sahası içinde verdiği hatalı pasında Dele Alli sol çaprazdan araya girerek dokunuşunu yaptı. Kaleci Runarsson'a ardından direğe çarpan top filelere gitti. 3-0

66. dakikada Efkan'ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

69. dakikada ceza sahası içinde Masuaku'nun Candeias'a yaptığı müdahaleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı olarak değerlendirdi. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Uğurlu, penaltı kararını iptal etti.

79. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Oğuz Aydın'ın içeri çevirdiği topa altıpas önünde Zinedine Ferhat'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

84. dakikada Gedson'un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Necip'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Mert Günok, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Masuaku, Salih Uçan(Necip Uysal dk. 65), Fernandes, Muleka (N'koudou dk. 75), Cenk Tosun, Dele (Kerem Atakan Kesgin 86 ?), Aboubakar (Atiba dk. 86 ?)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Berkay Vardar, Oğuzhan Akgün, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fer, Fatih Aksoy, Candeias (Pereira dk. 86 ?), Umut Güneş, Lusamba (Doumbia dk. 58), Zinedine Ferhat, Efecan Karaca (Oğuz Aydın dk. 58), Hassan (Erencan Yardımcı dk. 74), Cavaleiro (Efkan Bekiroğlu dk. 58)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Eduardo, Rassoul, Çağan Kayra Erciyas

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Cenk Tosun (dk. 20 pen. ve 50), Dele Alli (dk. 59) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Efkan Bekiroğlu, Doumbia (Corendon Alanyaspor)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

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