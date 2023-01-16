Beşiktaş, Aboubakar için gün sayıyor

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un, Manchester United'a transfer olmasıyla hücum hattına takviye yapma zorunluluğu doğan Beşiktaş'ta gündem Vincent Aboubakar. Siyah-beyazlı takım, 30 yaşındaki futbolcu için adeta saatleri sayıyor. Kara Kartal, Kamerunlu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Ancak golcü oyuncu, kulübü Al Nassr ile henüz sözleşmesini feshetmedi. Beşiktaş'a gelmek isteyen Aboubakar'ın, Arabistan ekibiyle mukavelesini birkaç gün içinde sonlandırması bekleniyor. Ardından İstanbul'a gelecek olan başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçecek ve 3. dönemi için Beşiktaş'a imzayı atacak.

Uygar Aydın

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