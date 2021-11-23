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Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanı Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını tamamladı - Tıkla İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek olan Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı antrenmanla, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı takip ederken, Başkan Çebi, ilk 15 dakikası basına açık olan çalışmada, gazetecilerin yanına gelerek 'Kolay gelsin' dedi. Basın mensuplarıyla kısa bir süre sohbet de eden Çebi, Sergen Yalçın'ın "Ayağa kalkacağız" sözleri için de, "Tabii ki ayağa kalkacağız. Biz beraberiz ve birlikte bunu yapacağız" dedi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Serdar Saatçı ve Rıdvan Yılmaz katılmadı. Düz koşuyla başlayan çalışma, istasyon çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümde ise Ajax maçının taktiği üzerine çalıştı.

Bozhan Memiş

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