Beşiktaş Alanyaspor Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ:2 ALANYASPOR:1

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68' Beşiktaş'ta Güven kenara geldi, Kagawa oyunda Güven Yalcin - Shinji Kagawa

65' Alanyaspor'da Fernandes kenara geldi, Villafanez oyunda Junior Fernandes - Lucas Villafañez

64' Alanyaspor beraberliğe yaklaştı! Sağdan kullanılan köşe vuruşunda yaşanan karambolde Caulker önünde kalan topa vurdu, az farkla aut.

61' Beşiktaş 3. gole yaklaştı! Güven ile duvar pasına giren Ljajic ceza alanında sağ çaprazdan vurdu, Ufuk iyi bir refleksle golü önledi.

55' GOL! Sağ kanatta topla buluşan Quaresma içeri doğru sürüp sol ayağıyla vurdu, top köşeden ağlarla buluştu

52' Djalma bu kez soldan köşe vuruşu kullandı. Kafalardan seken top ceza alanı dışına çıktı, devamında top Caner'e çarparak dışarı gitti.

51' Djalma'nın soldan ceza alanına gönderdiği topu Mirin kafayla kornere yolladı.

50' Soldan ceza alanına girmek isteyen Cisse'yi faulle durduran Dorukhan sarı kart gördü Sarı Kart - Dorukhan Toköz

46' Vodafone Park'ta ikinci yarı başladı

45' Beşiktaş gole yaklaştı! Güven'in sağ çaprazdan şutunda Ufuk son anda golü önledi.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi

Sağdan Djalma'nın ortasında kale sahasında Caner'e çarpan top ağlara gitti.

44' GOL! Caner Erkin kendi kalesine attı! Skor şimdi 1-1 Gol (KK) - Caner Erkin

42' Adem Ljajic'in savunma arkasına pasında Güven topu iyi kontrol edemedi.

39' Fernandes'in ceza alanı dışından şutunda top Karius'un üzerine geldi.

35' Beşiktaş tribünlerinde dün yeniden başkanlığa seçilen Fikret Orman'a tepki tezahüratları var.

32' Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Adriano'nun vuruşunda top auta gitti.

30' Beşiktaş gole yaklaştı! Ljajic'in pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Burak'ın vuruşunda top dışarı gitti. Ofsayt bayrağı da kalktı Burak için

27' Cüneyt Çakır bir kez daha penaltı yok dedi. Oyun devam ediyor.

26' Cüneyt Çakır pozisyonla ilgili VAR odasıyla iletişim halinde

25' Caner Erkin ceza alanında gol vuruşu yapacakken yerde kaldı. Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi. Caner sakatlık geçiriyor...

6' Dorukhan ile duvar pası yapan Ljajic ceza alanına girdi, vuruşta gecikince Cenk Ahmet topu takımına kazandırdı

12' Burak'ın ara pasında Güven Yalçın ceza alanına girdi, vuruşunda kaleciden dönen topu Adem Ljajic boş ağlara yolladı.

11' GOL! Adem Ljajic attı! Beşiktaş öne geçiyor...

Pozisyon 6' Alanyaspor'un golü VAR kontrolü sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

5' Fernandes'in kullandığı frikikte Karius'tan sekip direkten dönen topu Caulker sağ çaprazdan ağlara gönderdi. Golün VAR kontrolü yapılıyor

3' Orta alanda topu kazanan Güven solda boş durumdaki Burak'ı düşündü ancak pası kötü.

Pozisyon 1' Ufuk Ceylan'ın kısa düşen pasında Burak Yılmaz topu boş kaleye yollayacakken Welinton onu engelledi.

Maç Başladı 1' Maç başladı