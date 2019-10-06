Beşiktaş Alanyaspor Canlı Anlatım

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BEŞİKTAŞ 1 - 0 ALANYASPOR

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

58' Ceza sahasına gelen ortada oyuna yeni giren Fernandes boş pozisyonda vuruşunu yaptı fakat kale sahasındaki Vida topun kaleye gitmesini engelledi.

52' Penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz topu ağlarla gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

41' Alanyaspor atağında Bammou'nun sol kanattan ortasında Cisse istediği kafa vuruşunu yapamayınca kaleci Karius topun sahibi oldu.

39' Beşiktaş'ta Victor Ruiz sarı kart gördüSarı Kart - Víctor Ruiz

37' Beşiktaş rakip sahada bir anda boşluk buldu ve N'Koudou ile hızlı geldi. Savunma arkasına atılan pasta hareketlenen Atiba topu kaleciden kurtarmak isterken kötü konrol etti ve meşin yuvarlak dışarı gitti.

36' Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Atiba'nın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

34' Alanyaspor gole çok yaklaştı! Ceza sahası içinde sağ çaprazdan şutunu çeken Cisse top az farkla yandan auta gönderdi.

33' Beşiktaş atağında Oğuzhan topla ilerledi ara pasında Burak Yılmaz'ı düşündü ancak savunma araya girdi.

28' Beşiktaş'ta Lens sarı kart gördü.

24' Kullanılan köşe vuruşunda Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

23' Beşiktaş etkili geldi! Hızlı hücumda Alanyaspor savunmasını eksik yakalayan Burak Yılmaz ceza sahasına girmeden şutunu çekti top savunmaya çarparak kornere gitti.

22' Adem Ljajic'in savunma arkasına ara pasında Alanyaspor savunması son anda araya girdi.

18' Hava mücadelesinde rakibine dirsek atan Burak Yılmaz sarı kart gördü.

13' Alanyaspor köşe vuruşu sonrasında Beşiktaş hızlı hücum şansı yakaladı. Sağ taraftan süratle son çizgiye inen N'Koudou ortasını yaptı ancak kaleci topu kontrol etti.

12' Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Bammou rakibinden sıyrılıp ortasını yapmak istedi ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

10' Efecan sağ tarafta topla buluştu ve ortasını yaptı fakat Beşiktaş savunması topu karşılamayı başardı.

7' Alanyaspor atağında Bakasetas ceza sahası dışında şansını denedi ancak vuruş istediği gibi olmayınca top yandan dışarı çıktı.

5' Maçın ilk 5 dakikalık bölümünde her iki takım da temkinli...

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ:

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Victor Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, N'Koudou, Lens, Burak.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Baiano, Siopis, Ceyhun, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse.