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Beşiktaş - Alanyaspor Maçı Canlı Anlatım

Beşiktaş - Alanyaspor Maçı Canlı Anlatım
Beşiktaş - Alanyaspor Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ 3 - 1 ALANYASPOR

CANLI ANLATIM

2. dakikada Rachid Ghezzal'ın pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi'nin ceza sahası içine girip sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti 1-0

23. dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içine sağ taraftan girip son çizgiden verdiği pasta kale önünde Efecan Karaca gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

25. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı taş atışında, ceza sahası içinde Vida indirdiği topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışından Valentin Rosier'in vuruşunda ise ceza sahası içi sol tarafında topu alan Josef de Souza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

36. dakikada Alanyaspor defansının uzaklaştırdığı topu orta sahada alan Montero'nun ceza sahası içine sol taraftan girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

43. dakikada Valentin Rosier'in ceza sahası dışı sağından ortasında arka direkte topu alan Michy Batshuayi'nin sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

46' Tayfur'a faul yapan Welinton sarı kart gördü ve gelecek maç cezalı duruma düştü.Sarı Kart - Welinton

49' Alanyaspor kendi yarı sahasında seri paslaşmalarla ileri çıkmaya çalışıyor.

 

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Stat: Vodafone
Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Kamil Çetin

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida, Montero, Valentin Rosier, Josef de Souza, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Michy Batshuayi
Yedekler: Emre Bilgin, Kevin N'Koudou, Atiba, Miralem Pjanic, Necip Uysal, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkan, Umut Meraş
Teknik Direktör: Valerien Ismael

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Efecan Karaca, Tayfur Bingöl, Candeias
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Leroy Fer, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Wilson Eduardo, Milunovic, Emre Akbaba, Miha Mevlja, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Michy Batshuayi (dk. 2 ve 43), Josef de Souza (dk. 25) (Beşiktaş), Efecan Karaca (dk. 23) (Alanyaspor)

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