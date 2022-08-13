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Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 18.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.

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