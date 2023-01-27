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Beşiktaş, Alanyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Beşiktaş, Alanyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya
Beşiktaş, Alanyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş'ın evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'de Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını, Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şanşalan olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya, AVAR'da Serkan Tokat ve Bahtiyar Birinci eşlik edecek.

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