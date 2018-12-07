Beşiktaş, Alanyaspor'a takıldı! | Alanyaspor - Beşiktaş kaç kaç?

Beşiktaş - Alanyaspor... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 16'ya, Beşiktaş ise 25'e yükseltti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ljajıc'ın şutu üstten auta gitti.

25. dakikada Quaresma ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ljajıc'ın şutunu kaleci kornere çeldi.

34. dakikada Fernandes'in ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut defansa da çarparak kaleye yöneldi. Gole giden topu kaleci uzanarak son anda kurtardı.

36. dakikada Quaresma'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Dorukhan Toköz, yerden sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunu kaleci kurtardı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

47. dakikada Fernades'in sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Cisse'nin gelişine vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

64. dakikada Fernandes'in sol çaprazdan sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.

67. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Djalma Campos'un vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

69. dakikada Efecan Karaca'nın ceza alanın gönderdiği ortasında kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta çıktı.

80. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.

90+1. dakikada Fernandes'in sol kanattan ceza sahası içine kestiği ortada Vıllafanez, kontrolünün ardından kaleye gönderdiği sert şutu kaleci çıkardı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç,Hakan Yemişken

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Nskala, Tzavelllas, Merih Demiral, Baiano, Ceyhun Gülselam, Sackey, Djalma (Villafanez dk. 83 ?), Efecan Karaca (Hasan Ayaroğlu dk. 90 ?), Fernandes, Cisse (Bodo dk. 90 ?)

Yedekler: Ufuk Ceylan, İsmail Ünal, Manıatıs, Kaan Kanak, Welınton, Taha Yalçıner

Teknik direktör: Sergen Yalçın

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Medel, Dorukhan Toköz (Ların dk. 83 ?), Mustafa Pektemek (Vagner Love dk. 62), Ljajic, Quaresma, Güven Yalçın (Oğuzhan Özyakup dk. 72)

Yedekler: Tolga Zengin, Hutchinson, Fatih Aksoy, Gökhan Töre, Utku Yuvarkuran

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Güven Yalçın, Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Djalma, Sackey, Villafanez (Aytemiz Alanyaspor)

