Beşiktaş, Alanyaspor'u 4 golle devirdi!

2. dakikada Rachid Ghezzal'ın pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi'nin ceza sahası içine girip sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti 1-0
23. dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içine sağ taraftan girip son çizgiden verdiği pasta kale önünde Efecan Karaca gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
25. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı taş atışında, ceza sahası içinde Vida indirdiği topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışından Valentin Rosier'in vuruşunda ise ceza sahası içi sol tarafında topu alan Josef de Souza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
36. dakikada Alanyaspor defansının uzaklaştırdığı topu orta sahada alan Montero'nun ceza sahası içine sol taraftan girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
43. dakikada Valentin Rosier'in ceza sahası dışı sağından ortasında arka direkte topu alan Michy Batshuayi'nin sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
58. dakikada Novais'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
64. dakikada Rachid Ghezzal'ın penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Marafona topu çeldi. Pozisyonun devamında Valentin Rosier'in sol direğin yanından vuruşunda meşin yuvarlak kale çizgisine paralel olarak gitti.
78. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Güven Yalçın'ın ceza sahası içi sol tarafından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1
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Stat: Vodafone
Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Kamil Çetin
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton (Necip Uysal dk. 84 ?), Vida, Montero, Valentin Rosier, Josef de Souza, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz (Umut Meraş dk. 84 ?), Rachid Ghezzal (Miralem Pjanic dk. 75), Alex Teixeira (Kevin N'Koudou, dk. 64), Michy Batshuayi (Güven Yalçın dk. 64)
Yedekler: Emre Bilgin, Atiba, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Emirhan İlkan
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais (Wilson Eduardo dk. 68), Efkan Bekiroğlu (Leroy Fer dk. 80 ?), Umut Güneş (Emre Akbaba dk. 57), Efecan Karaca, Tayfur Bingöl, Candeias (Oğuz Aydın dk. 57)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Milunovic, Miha Mevlja
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Michy Batshuayi (dk. 2 ve 43), Josef de Souza (dk. 25), Güven Yalçın (dk. 78) (Beşiktaş), Efecan Karaca (dk. 23) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Welinton, Michy Batshuayi, Valerien Ismael(Beşiktaş)
- Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu -