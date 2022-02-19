Beşiktaş - Altay Maçı Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ 0 - 0 ALTAY
MAÇTAN DAKİKALAR
1' İlk düdük geldi ve İstanbul'da maç başladı.
3' Ceza sahasının solunda topla buluşan Necip'in şutunda kaleci gole izin vermedi.
12' Hızlı atağa çıkan Altay'da Kappel sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kappel'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta Ersin, topu kornere çeldi.
16' Güven'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıtı.
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İLK 11'LER!
BEŞİKTAŞ: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Josef, Necip, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven
ALTAY: Lis, Cebrail, İbrahim, Zeki, Özgür, Pinares, Kazımcan, Kappel, Björkander, Thaciano, Deniz
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Volkan Bayarslan