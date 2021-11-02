Beşiktaş Anadolu Lisesi müdürünün yaşadığı kaza kamerada

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Anadolu Lisesi müdürü Ziya Uluçay, 34 GJ 3125 plakalı otomobille cadde üzerinde seyretmeye başladı. Uluçay'ın o esnada direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırımdaki dubalara ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu aydınlatma direği yerinden çıkarak otomobilin üzerine düşerken, kaldırımdaki demir dubalar yerinden söküldü. Ziya Uluçay'ın yaşadığı kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan kaza sonrası trafik polisleri olay yerine duba koyacak önlem aldı. Ekiplerin kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutması sonrası otomobil çekici ile götürüldü.

Doğan Can Cesur-Onur Dursun