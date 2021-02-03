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Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı

Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı
Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı

Süper Lig’in 23. haftasında FT Antalyaspor Beşiktaş’ı ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar 

9. dakikada Rosier'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ljajic'in vuruşunu kaleci kurtardı.

26. dakikada köşe vuruşunda Ljajic'in ortasında Atiba'nın kafa vuruşu üsten auta gitti.

27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nkoudou, kaleciyi çalımlayıp pasını kale önüne çıkardı. Tehlikeli bölgedeki topu Naldo uzaklaştırdı.

38. dakikada Fredy, kaleciden aldığı topu hatalı pas verince araya Larin girdi. Larin'in boş olan kaleye plasesini Boffin, son anda uzanarak kurtardı.

39. dakikada sol kanattan Eren Albayrak'ın ceza alanı içine ortasına iyi yükselen Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

52. dakikada ceza alanı dışından Atiba'nın sert şutunu kaleci kornere çeldi.

69. dakikada Rosier'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mensah'ın şutu yandan auta gitti.

70. dakikada sol kanatta Larin'e yaptığı faul sonrası kart gören Veysel Sarı, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundışı kaldı.

73. dakikada Ghezzal'ın sol kanattan altı pas içine ortasında Vida'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

81. dakikada N'skala'nın kale önüne ortasında Larin'in kafa vuruşunda top yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

82. dakikada Josef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un sert şutunu kaleci çıkardı.

Stat: Antalya

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri(Ersan Adem Gülüm dk. 72x), Eren Albayrak (Hakan Özmert dk. 90 ?), Nuri Şahin, Fredy (Doğukan Sinik dk. 90 ?), Amilton (Sidney Sam dk. 82), Gökdeniz Bayrakdar

Yedekler: Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Drole, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Gürler, Fehmi Koç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, De Souza, Ljajic (Mensah dk. 56), N'koudou (Ghezzal dk. 56), Hutchinson (Oğuzhan dk. 56), Larin, Aboubakar

Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran,Montero, Hasic, Necip Uysal, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Gökdeniz Bayrakdar (dk. 39) (FT Antalyaspor), Vida (dk. 73) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Veysel Sarı (dk. 70) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Boffin, Naldo (FT Antalyaspor), Mensah (Beşiktaş)

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