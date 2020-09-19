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Beşiktaş Antalyaspor Canlı Anlatım

Beşiktaş Antalyaspor Canlı Anlatım
Beşiktaş Antalyaspor Canlı Anlatım

Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ:0 ANTALYASPOR:0

CANLI ANLATIM

10' Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Fredy'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

8' Beşiktaş gole yaklaştı! Boyd sol kanattan bir kez daha sıfıra inip topu bu kez arka direğe doğru havalandırdı. Gerilerden gelen Dorukhan'ın kafa vuruşunda top direk dibinden yandan auta gitti.

6' Dorukhan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Sakala'nın yerden ortası savunmadan döndü.

3' Vida'nın ceza sahasına havalandırdığı top savunmadan sekti. Hakem bu pozisyonda arka direkte topla buluşan Boyd'un elle oynadığını tespit etti.

1' Hakem Halil Umut Meler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk Antalyaspor başlıyor.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Doğukan, Amilton, Fredy, Jahovic

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