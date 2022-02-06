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Beşiktaş - Antalyaspor Maçı Canlı Anlatım

Beşiktaş - Antalyaspor Maçı Canlı Anlatım
Beşiktaş - Antalyaspor Maçı Canlı Anlatım

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ 0 - 0 ANTALYASPOR

CANLI ANLATIM

1' İlk düdük geldi ve İstanbul'da maç başladı.

9' Batshuayi'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta savunmadan seken topu Boffin son anda kornere çeldi.

24' Fernando ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Ersin son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

27' Luiz Adriano'nun sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

34' Naldo, Batshuayi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Naldo

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İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan İlkhan, Teixeira, Batshuayi.

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel.

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

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