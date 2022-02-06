Beşiktaş - Antalyaspor Maçı Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ 0 - 0 ANTALYASPOR
CANLI ANLATIM
1' İlk düdük geldi ve İstanbul'da maç başladı.
9' Batshuayi'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta savunmadan seken topu Boffin son anda kornere çeldi.
24' Fernando ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Ersin son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
27' Luiz Adriano'nun sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
34' Naldo, Batshuayi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Naldo
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İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan İlkhan, Teixeira, Batshuayi.
ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel.
HAKEM: Abdulkadir Bitigen