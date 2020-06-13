Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı anlatım | BJK Antalya maçı kaç kaç?

Beşiktaş - Antalyasor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 21:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Antalyasor muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, Caner, Güven Yalçın

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Veysel, Celustka, Kudryashov, Hakan, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan, Jahovic

Beşiktaş ile Antalyaspor 48. maça çıkıyor

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 47 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 104 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 41 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.