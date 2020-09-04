Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı özel bir turnuvada Antalyaspor ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleye, Utku, Necip, Roco, Wellinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan Mensah, Hasic, Atakan, Larin 11'i ile başladı.

Konuk ekip Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna şu kadroyu sahaya sürdü:

"Ferhat, Mukairu, Veysel, Ersan, Eren, Hakan, Ufuk, Fredy, Orgill, Amilton, Jahovic"

Müsabakaya hızlı başlayan Beşiktaş, 3. dakikada yeni transferi Atakan Üner'in kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. 40. dakikada Bernard Mensah farkı 2'ye çıkaran golü attı. İlk yarı siyah-beyazlı takımın 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. 55. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Fredy, kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil olan genç futbolcu İlkay İşler, 86'da rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu belirlemiş oldu.