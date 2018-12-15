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Beşiktaş Avrupa dönüşü 7 puan bıraktı

Beşiktaş Avrupa dönüşü 7 puan bıraktı
Beşiktaş Avrupa dönüşü 7 puan bıraktı

Siyah-beyazlılar bu sene Avrupa Ligi Grup maçları sonrası Süper Lig’de çıktığı 5 maçta 8 puan topladı, 7 puan da kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü evinde Malmö'ye 1-0 mağlup olarak elenen Beşiktaş, Avrupa maçları sonrasında ligde çıktığı müsabakalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi grup maçları sonrası Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 8 puan toplarken, 7 puan da kaybetti. Beşiktaş, Avrupa maçlarından sonra çıktığı Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarını kazanırken, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kalıp, evinde Demir Grup Sivasspor'a da 2-1 mağlup olmuştu. 

Siyah-beyazlılar, ligin 16. hafta mücadelesinde yarın evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. 

Güven Mert Ercan

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