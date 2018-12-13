Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti | Beşiktaş - Malmö kaç kaç?

Beşiktaş - Malmö... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşmasında Malmö ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Malmö kazandı. İsveç ekibine temsilcimiz karşısında galibiyeti getiren golü Antonsson kaydetti.

Öte yandan Beşiktaş'ta Quaresma, 65. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Malmö puanını 9'a yükseltti ve gruptan çıktı. Beşiktaş ise 6 puanda kalarak Avrupa'ya veda etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Vagner pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dahlin'de kaldı.

9. dakikada Adem Ljajic'in sağ kanattan yerden pasında arka direkte bulunan Necip'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Vagner Love'ın vuruşunda da meşin yuvarlak yine direkten oyun alanına geri geldi.

23. dakikada Soren Rieks'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut üst direğinden üzerinden az farkla çıktı.

30. dakikada Traustason'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Rosenberg'in vuruşu sırasında Vida'ya araya girdi ve topu tehlike bölgeden uzaklaştırdı.

30. dakikada Adem Ljajic'in orta sahadan uzun pasında defans arkasında sarkan Mustafa Pektemek'in ceza sahasına sol taraftan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıı gitti.

36. dakikada Traustason'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Bengtsson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışa gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Rosenberg'in ceza sahası dışından vuruşunda ceza sahası içinde Traustason'a çarpan topu kaleci Karius kornere gönderdi.

51. dakikada Rosenberg'in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasta sağ çaprazda hareketlenen Antonsson'un ceza sahasına girerek çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

55. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Vagner Love'un kayarak şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

60. dakikada Traustason'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Rosenberg'in indirdiği topu alan Bengtsson'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

65. dakikada Quaresma'nın Brorsson'a yaptığı hareket sonrasında hakem Luca Banti, Portekizli futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi.

72. dakikada sağ kanattan Traustason'un yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Rieks'in çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

88. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Larin'in vuruşunda kaleci Dahlin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+3. dakikada ceza sahası içinde defansın arasından vuran Larin'in aşırtma şutunda meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.

Stat: Vodafone

Hakemler: Luca Banti, Daniele Doveri, Maurizio Mariani

Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan (Gökhan Töre dk. 60), Adem Ljajic, Quaresma, Mustafa Pektemek (Fatih Aksoy dk. 78 ?), Vagner Love (Cyle Larin dk. 72)

Yedekler: Tolga, Erdem Seçgin, Kartal Yılmaz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari (Brorsson dk. 55), Lewicki, Bachirou, Rieks (Larsson dk. 80 ?), Traustason (Christiansen dk. 75), Rosenberg, Antonsson

Yedekler: Viitala, Strandberg, Molins, Gall

Teknik Direktör: Uwe Rösler

Gol: Antonsson (dk. 51) (Malmö)

Kırmızı kart: Quaresma (dk. 65) (Beşiktaş)

Sarı kart: Necip (Beşiktaş)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu



