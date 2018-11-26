Beşiktaş, Babel'den savunma istedi

Ryan Babel, sosyal medyadan bir taraftarın kendisine "Kasımpaşa'da 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?" sorusuna, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diyerek skandal bir cevap verdi. Babel gelen tepkilerin ardından cevabını sildi. Siyah-beyazlı kulüp ise futbolcudan savunma istedi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

Yaşananların ardından Ryan Babel, sosyal medya hesabını kapattı.

Ryan Babel kadro dışı kalabilir

Beşiktaş'ta savunması istenen Ryan Babel'in kadro dışı kalması gündeme geldi.

Ryan Babel, sosyal medyadan bir taraftarın kendisine "Kasımpaşa'da 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?" sorusuna, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diyerek cevap verdi. Verdiği bu cevap sonrası siyah-beyazlı yönetim Hollandalı futbolcudan savunma istedi. Savunması alındıktan sonra, yönetim kurulu ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in değerlendirmesi sonrası Babel kadro dışı kalabilir.

Ryan Babel ile ilgili kararın Galatasaray derbi maçı sonrasında açıklanması bekleniyor.



