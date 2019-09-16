İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş-Başakşehir biletleri yarın satışa çıkıyor

Beşiktaş-Başakşehir biletleri yarın satışa çıkıyor
Beşiktaş-Başakşehir biletleri yarın satışa çıkıyor

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-M.Başakşehir maçının biletleri yarın satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 100 TL ile 875 TL arasında değişiyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın biletleri ise yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. 1 kişinin en fazla 5 bilet alabileceği karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu. 100 TL ile 875 TL arasında değişen biletlerin fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 265TL

2. Kategori 250TL

3. Kategori 225TL

4. Kategori 215TL

5. Kategori 180TL

6. Kategori 165TL

7. Kategori 110TL

8. Kategori 100TL

VIP: 750TL

1903 A-E: 750TL

1903 B-D: 825TL

1903 C: 875TL

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.