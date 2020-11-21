Beşiktaş - Başakşehir Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ 1-0 BAŞAKŞEHİR

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44' Sağ kanattan Ghezzal'in kullnadığı köşe vuruşunda arka direkte uygun durumda bulunan Atiba topu ağlara gönderdi.Gol - Atiba Hutchinson

43' Ghezzal'in kullandığı frikikte top direk dibinden dışarı gitti.

41' Medipol Başakşehir'de Bolingoli, ceza sahasının hemen dışında Ghezzal'i düşürdüğü için sarı kart gördü. Beşiktaş tehlikeli noktadan frikik kazandı.

37' Beşiktaş'ta Larin altıpasta bomboş bir şekilde topla buluştu ama vuruşu auta çıktı. Fakat öncesinde kendisine pası veren Necip ofsayttaydı.

35' Maçın hakemi Ümit Öztürk itirazlarda bulunan Sergen Yalçın ve Okan Buruk'u uyardı

32' Başakşehir'de savunma arkasına sızan İrfan Can'dan önce kalesini zamanında terk eden Utku topun hakimi oldu.

28' Beşiktaş kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruşun ardından Larin ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ama öncesinde Montero ofsayta yakalanmıştı.

25' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortasında Başakşehir savunması topu uzaklaştırdı.

22' Beşiktaş'ta Rıdvan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top farklı şekilde auta çıktı.

14' Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın uzun pasında sol kanattan topla buluşan Aboubakar kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Rafael topu son anda kornere gönderdi.

11' Sol kanattan Rıdvan'ın atağında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Dorukhan'ın vuruşunda top farklı bir şekilde auta gitti.

5' Aboubakar'ın sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

2' Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşta ön direğe hareketlenen Josef de Souza'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Başakşehir'in ilk 11'i: Volkan, Rafael, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz, Visca, Demba Ba

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Utku; Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan; Josef, Atiba, Mensah; Ghezzal, Larin, Aboubakar