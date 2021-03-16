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Beşiktaş- Başakşehir Canlı Anlatım

Beşiktaş- Başakşehir Canlı Anlatım
Beşiktaş- Başakşehir Canlı Anlatım

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ 2-0 BAŞAKŞEHİR

CANLI ANLATIM

22' Sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda N'koudou'nun ortasında kale önünde Vida topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

17' Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazla topla buluşan Aboubakar, rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

7' Sağ kanattan Oğuzhan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Welinton'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

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