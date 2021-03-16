Beşiktaş- Başakşehir Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ 2-0 BAŞAKŞEHİR
CANLI ANLATIM
22' Sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda N'koudou'nun ortasında kale önünde Vida topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.
17' Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazla topla buluşan Aboubakar, rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
7' Sağ kanattan Oğuzhan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Welinton'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.