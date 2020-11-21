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Beşiktaş Başakşehir Canlı İzle| BJK Başakşehir Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Beşiktaş Başakşehir Canlı İzle| BJK Başakşehir Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Beşiktaş Başakşehir Canlı İzle| BJK Başakşehir Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig’in 9. haftasında ligin iki zorlu ekibi karşı karşıya geliyor. Beşiktaş sahasında son sezonun şampiyonu Başakşehir ile karşılaşacak. İki takımın hedefi de mutak 3 puan. İşte maça dair detaylar...

Denizlispor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle seri yakalayan ancak Gaziantep deplasmanında 3-1 kaybeden Beşiktaş, bugün evinde son şampiyon Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK deplasmanında kırmızı kart gören kaleci Ersin'in yanı sıra savunmada forma giyen Vida ve Welinton bu maçta forma giyemeyecek. N'sakala ve Necip ise oynayabilecek durumda. Beşiktaş'ta bir güzel haber de Rosier'den geldi. Başarılı futbolcunun bugün yapılacak olan antrenmanda takımla birlikte çalışacağı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kararına göre yarınki mücadelede forma giyebileceği öğrenildi. Gaziantep deplasmanında kırmızı kart gören Ersin'in yokluğunda ise gözler Utku Yuvakuran'a çevrildi. Adalesinde sakatlığı olan bu futbolcunun, Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyor.

Başakşehir üstün

İki ekip son 6 sezonda 12 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Başakşehir'in üstünlüğü bulunuyor. 12 resmi mücadelede Beşiktaş 3 kez kazanırken Başakşehir ise 4 galibiyet elde etti. 5 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 12 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu karşılaşmalarda ise Başakşehir'in galibiyeti bulunmuyor. Bu maçlarda Beşiktaş 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bugün saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak olan iki ekibin mücadelesini Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak.

Beşiktaş Başakşehir nasıl canlı izlenir? 

Beşiktaş Başakşehir maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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