Beşiktaş-Başakşehir Maçı Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ 2 - 2 BAŞAKŞEHİR
MAÇTAN DAKİKALAR
18' Sağ kanatta Ghezzal'ın pasıyla topu alan Güven bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Atiba'nın indirdiği meşin yuvarlağa Alex Teixiera sağ çaprazdan vurdu. Savunmadan dönen topu arka direkte Kenan Karaman tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
19' Güven Yalçın'ın savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Can Bozdoğan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın mesafeden topu yandan auta gönderdi.
35' Beşiktaş ceza sahasına gönderilen ortada, savunmanın arkasına sarkan Berkay'ın vuruşunda Ersin'den dönen topu Serdar uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak sol çaprazda Trezeguet'nin önünde kaldı. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi. 0-1
41' Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadı top Can Bozdoğan'da kaldı. 3 rakibinden sıyrılan bu futbolcu pasını Güven'e aktardı. Ceza sahası yayında topla buluşan Güven, önce düzeltti sonra yerden bir vuruşla skora eşitlik getirdi. 1-1
45+4.' Sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler penaltı noktasına doğru doldurdu. Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Okaka kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
54' GOL! Kenan, Beşiktaş'a 2-2'lik eşitliği getiren golü kaydetti.Gol - Kenan Karaman
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İLK 11'LER!
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Atiba, Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın.
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Berkay, Aleksic, Trezeguet, Okaka.