Beşiktaş Başakşehir maçı CANLI ANLATIM | Beşiktaş Başakşehir maçı kaç kaç?

BEŞİKTAŞ : 1-1 : BAŞAKŞEHİR

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

3' Başakşehir'de sağ kanatta hareketlenen Visca'nın ceza alanı içine ortasında Robinho'dan önce kalesini boşaltan Karius topu kaptı.

7' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Gökhan'ın ön direğe ortasında Lens topu kale önüne çevirdi. Burak kaleye yakın mesafeden dokundu ancak çerçeveyi bulamadı.

12' Başakşehir'de Robinho çalımlarla orta alanda kat etti. Ceza alanı içine hareketlenen Elia'ya şık bir pas gönderdi ancak Karius dikkatli.

20' Beşiktaş'ta Caner Erkin, Emre'ye müdahalesi sonrasında sarı kart gördü.

23' Başakşehir tehlikeli geldi! Robinho'nun pasında Visca kale önünde vuruşunu yaptı. Karius kurtardı. Dönen topa yine vurmak isteyen Visca'yı Gökhan Gönül engelledi.24' Başakşehir'de Attamah kornerden gelen ortada bomboş kaldı. Attamah'ın kafa vuruşunu Karius kurtardı.

34' GOL! Başakşehir, Robinho'nun golüyle 1-0 öne geçti! Kaleci Mert'in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza alanı içine yerden ortasında Robinho arka direkte topu ağlara yolladı.

38' Başakşehir'de Elia sarı karat gördü

42' GOL! Beşiktaş, Atiba'nın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı!

Beşiktaş ve Başakşehir'in 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-M.Başakşehir karşılaşmasının 11'leri belli oldu. Siyah-beyazlılarda Quaresma ve Adriano, Başakşehir'de ise Epureanu kadroda yok.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş-M.Başakşehir mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ricardo Quaresma ve Adriano kadroda yer almadı. Başakşehir'de de takımın önemli isimlerinden Epureanu yok. Karşılaşmanın 11'leri şu şekilde:

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner Erkin, Atiba, Medel, Dorukhan, Lens, Adem Ljajic, Burak Yılmaz

M.Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

Bozhan Memiş

Beşiktaş taraftarı tribünleri doldurdu

Beşiktaş-M.Başakşehir karşılaşması öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar stadı doldurdu. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, maçın başından itibaren takımlarına büyük destek verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş, lider Başakşehir'i konuk ederken, siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Park'ı doldurdu. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala tribünleri dolduran Beşiktaşlılar, maçın başından itibaren takımlarına büyük destek verdi. Başlama vuruşundan önce tribünler futbolcuları çağırırken, Burak Yılmaz taraftarları coşturan isim oldu. Burak'ın reaksiyonu sonrasında tribünler daha da çok bağırarak takımlarına destek verdi.

Lucescu tribünde

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı izledi. Lucescu'ya milli takımda yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu eşlik etti.

Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını takip eden isimler arasında A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Mircea Lucescu da vardı. Son dönemde Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında ismi geçen Rumen çalıştırıcı, karşılaşmayı A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu ile birlikte izledi.