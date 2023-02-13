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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremzedelerle görüntülü görüştü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremzedelerle görüntülü görüştü
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremzedelerle görüntülü görüştü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremlerden etkilenen Beşiktaşlı Arda Can, Cenk ve Galatasaraylı Arda ile telefonda görüntülü olarak görüştü.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremzedelerle görüntülü görüştü - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen vatandaşlara maddi ve manevi anlamda destek verilmesi için spor camiasında da yardımlar sürüyor. Birçok kulüp yardım malzemeleri toplarken, futbolcular da enkaz altından çıkarılan vatandaşlarla görüşerek onlara moral veriyor. Bu görüşmelerden birini de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gerçekleştirdi. Çebi, Beşiktaşlı Arda Can, Cenk ve Galatasaraylı Arda ile telefonda görüntülü olarak görüştü. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan videoya, "En kısa sürede sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz, sizler bizim umudumuz oldunuz" notu düşüldü.

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