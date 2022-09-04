Beşiktaş Başkent'te 3 golle kazandı

Maçtan dakikalar
26. dakikada sağ taraftan Tolga Ciğerci'nin ortasında Beridze kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada kaleciden seken topu Muleka, kafayla filelere yolladı. 1-1
35. dakikada serbest vuruşu kullanan Masuaku, çıkardığı pas ile Weghorts'u buluşturdu. Aldığı pası ceza sahası içine gönderen Weghorts topu Dele Alli ile buluşturdu. Dele Alli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
47. dakikada Tolga Ciğerci'nin ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Beridze'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
74. dakikada VAR uyarısıyla Beşiktaş penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen N'Koudou topu sol alt köşeye gönderdi. 2-3
90+3. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ köşeden kullandığı köşe atışında kale önünde Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Çağlar Uyarcan, Bahattin Şimşek
MKE Ankaragücü: Bahadır Han, Marlon, Mukajic, Atakan Rıdvan Çankaya, Oğuz Ceylan (Fıratcan Üzüm dk. 46), Tolga Ciğerci, Pedrinho (Sinan Osmanoğlu dk. 86 ?), Ariyibi (Eren Derdiyok dk. 75), Zahid (Diack dk. 46), Beridze, Macheda (Eren Derdiyok dk. 68)
Yedekler: Nurullah Asan, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Yasin Güreler
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Beşiktaş: Emre Bilgin, Masuaku, Saiss, Necip Uysal, Rosier, Gedson Fernandes (Umut Meraş dk. 82 ?), Salih Uçan, N'koudu (Cenk Tosun dk. 82 ?), Dele Alli (Souza dk. 66), Muleka, Weghorst
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Emrecan Uzunhan, Kerem Kesgin, Berkay Vardar, Welinton, Oğuzhan Akgün
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Goller: Beridze (dk. 26 ve 47) (MKE Ankaragücü), Muleka (dk. 30), Alli (dk. 35), Nkoudou (dk. 74 pen.) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Marlon (dk. 90+5) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Macheda, Marlon, Bahadır Han Güngördü (MKE Ankaragücü), Rosier (Beşiktaş)
Evren Doğru - Oğuzhan Halil Özbek - Muhammed Musab Gümüşer