Beşiktaş Belediyesi Ayazma Parkı'ndaki 3 ağacı kesti

Beşiktaş Ayazma Parkı'ndaki 3 ağaç, geçtiğimiz Perşembe günü Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesildi. Mahalle sakinleri ise ağaçların oldukça sağlıklı olduğunu, manzaranın daha rahat görünebilmesi için kesildiklerini öne sürdü.

"Manzara için kesildi'' iddiası

Mahalle sakini Kıral Donklu, "Geçen gün köpeğimi gezdirmeye geldim. Onu gezdirirken ağaçların kesildiğini fark ettim. Hem ilçeye hem de büyükşehir belediyesine gereken şikayetleri yaptım. İkisi de konudan haberdar. Sanki birileri ağaçları kasten zehirleyerek kurutmuş. Çünkü ağaçlar yukarıdan aşağıya doğru kurumuş. Ağaçların yukarıdan aşağıya doğru kuruduğu zaman bir müdahaleyle kuruduğu söyleniyor. Ağaçlar kuruyunca bu konuyla ilgili şikayette bulunmuşlar ve rapor almışlar. Rapora istinaden Park ve Bahçeler Müdürlüğü de gelip ağaçları kesmiş. Biz de buna karşı bir ses çıkardık. Zaten yeşilimiz azalıyor, çocuklarımızın ve yaşlılarımız bolca yeşile ihtiyacı var. Bunlar 30-50 senelik ağaçlarmış. Ekim ayında ağaçların dikilmesini bekliyoruz. Bir raporla yapmışlar, yasal olmayan bir şey yok. Önemli olan bu şikayeti kimin yaptığı. Şikayeti yapan müdahaleyi de yapmış olabilir. Sanki büyük birilerinin manzarası açılmış gibi duruyor. Dikkat ederseniz kasten sağlı sollu bir manzara açılmış gibi duruyor. Rant peşinde koşmamak lazım, yeşile hepimizin ihtiyacı var" dedi. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi ise iddiaları reddetti.

Gülşah Kahveci - Batuhan Altınbaş