Beşiktaş Belediyesinde 'rüşvet' soruşturmasının detayları ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, İrtikap ve Rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, haksız mal edinme, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme gibi suçlamalar nedeniyle başlatılan soruşturma çerçevesinde, Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Başkan Yardımcıları Rıfat Örnek, Hüseyin Avni Sipahi ve mevcut İlçe Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma, 2016'daki müfettiş raporlarına dayanıyor

Çoğunluğu beledinin eski yönetimine mensup kişilerin yakalanması için yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen Mali Polis, İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda, şu ana kadar 16 kişinin gözaltına aldığı öğrenildi. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda evrak ve dijital materyale el konulduğu aktarıldı. Eski Belediye Başkanı Hazinedar'ın firari olarak arandığı kaydedilirken, Savcılıkça yürütülen soruşturmanın, 2016'da başlatılan incelemelere dayanan müfettiş raporlarından çıkan sonuçlar doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Bu çerçevede 15'i “müşteki” sıfatıyla olmak üzere 47 kininin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ifade işlemlerine başlanırken, adresinde bulunamayan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sadık Kahraman



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