Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının detayları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarını işledikleri belirlenen, aralarında Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli tespit edilmişti. Şüphelilerden 16'sı düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmış, Hazinedar'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şüpheli Hazinedar, önceki gün Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış ve İstanbul'a götürülmüştü. Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, 1 şüpheli ise emniyetteki işleminin ardından serbest bırakılmıştı.

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, Danışman Çetin Kırışgil, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Belediye Çalışanları Mehmet Uğur Şahin ile Bediz Güvenkaya ve Beşiktaş Belediyesi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Mürvet Günday olmak üzere 7 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'icbar suretiyle irtikap' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş, 8 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilirken, 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Hazinedar, Sipahi ve Kırışgil tutuklandı

Şüphelilerden Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Detaylar ortaya çıktı

Konuya ilişkin detaylar ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan sevk belgelerinde ortaya çıktı. Hazırlanan belgelerde, Beşiktaş Belediye çalışanlarının 'irtikâp' ve 'rüşvet' suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan rapor üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde şüphelilerin bahse konu suçları işlediklerinin tespit edildiği anlatıldı.

İnşaat ruhsatı vermek için bağış adı altında 500 bin dolar istedikleri belirtildi

Düzenlenen belgelerde, Mert İnşaat Turizm Anonim Şirket sahibi Hüseyin Gündoğdu'nun İstanbul Beşiktaş'ta 336 ada 14 parselde inşaat yapmak için Beşiktaş Belediyesi'ne inşaat ruhsatı için başvuruda bulunduğu, şirketin inşaat ruhsatı başvurusunda hiçbir eksik ve projesinde aykırılık bulunmamasına rağmen başvurusunun onaylanmayarak uzun süre bekletildiği, bunun üzerine şirket sahibi Gündoğdu'nun Beşiktaş Belediyesi'ne giderek inşaat ruhsatının neden onaylanmadığını sorduğu ancak kendisine Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi ile görüşmesinin söylendiği aktarıldı. Daha sonra Gündoğdu'nun Sipahi ile görüştüğü, bu görüşmede Sipahi'nin inşaat ruhsatının onaylanması için 500.000,00 dolar, (2017 yılı Aralık ayında 200.000,00 dolar) Beşiktaş Belediyesi'nin Beltaş Vakfı'na bağış adı altında para yatırmasını istediği belirtildi. Bunun üzerine Hüseyin Gündoğdu'nun Başkan Murat Hazinedar'ın yanına giderek bu durumu aktardığının anlatıldığı belgelerde, talep edilen bu ücretin Gündoğdu tarafından yatırılmaması üzerine söz konusu inşaat ruhsatının 8 ay boyunca verilmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Şikayetler üzerine Beşiktaş Belediyesinde İçişleri Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldığı ve soruşturma çerçevesinde Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin görevden alındığının anlatıldığı belgelerde, görevden alınma işlemlerinden sonra Beşiktaş Belediyesinde inşaat ruhsat verme işlemleri normal bir şekilde işlemeye başladığı, bunun üzerine Mert İnşaat Turizm Anonim Şirketinin inşaat ruhsatı başvurusunda hiçbir eksik olmadığı için inşaat ruhsatı verilmek istendiği, fakat bu defada şüpheli Bediz Güvenkaya'nın müşteki Hüseyin Gündoğdu'nun ruhsat onay işlemini engellemek için Belediye Başkanı Hazinedar ve Başkan Yardımcısı Sipahi'ye bildirdiği, bu şahısların yönlendirmesiyle Meclis üyeleri Celal Abbas Yılmaz ve İsmet Aslan'ın şikayet dilekçesi yazarak müşteki Hüseyin Gündoğdu'nun inşaat ruhsatının hazırlanmasını engellemeye çalıştıkları aktarıldı. Bu itiraz dilekçesi üzerine Bediz Güvenkaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne mevzuat yönünden herhangi bir aykırılık olmamasına rağmen, aykırılık varmış gibi yazılmasını personelden istediği, bu durumun da yetkili personel Aylin Merih Akın tarafından yapılmaması üzerine başka birimde çalışan Tuncer Öztürk isimli şahsa farklı bir şekilde yazı yazdırarak gönderttiği ve müştekinin ruhsat almasını engellediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin akrabaları veya dostları vakıfta danışmanlık ve avukat sıfatıyla çalışıyor gösterilerek maaş ödemesi yapıldığı kaydedildi.

Savcılık belgelerinde, Beltaş Vakfı'na toplanan bağışların da usulüne uygun ve hukuk kuralları çerçevesinde harcanmadığı, toplanan bağışların bazı belediyelere yardım adı altında yapılan işten fazla ödemelerle yapıldığı, yasal olmadığı halde Beltaş Vakfı'na yatırılan paraların büyük bir kısmı Beltaş Vakfı Mütevelli Üyesi olan Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına huzur hakkı adı altında dağıtıldığı, yine bu kişilerin akrabaları veya dostları Beltaş Vakfı'nda danışmanlık ve avukat sıfatıyla çalışıyor gösterilerek maaş ödemesi yapıldığı fakat yapılan incelemede Beltaş Vakfı'nda bir çok kişi çalışıyor gözükmesine rağmen vakfın hiçbir çalışmasının ve faaliyet alanının bulunmadığı ve yine buna rağmen atıl olan bir vakıfa bir çok kişinin işe alınarak çalışıyor gösterildiği ve haksız kazancın söz konusu olduğu kaydedildi.

Hazırlanan belgelerde ayrıca, Hazinedar ve Sipahi'nin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıktan sonra da belediye işlerine müdahale ettikleri ve görevlilerden hesap sordukları, hatta talimatlarını uygulamayan görevlileri istifaya davet ettikleri belirtildi.

Sema Demir - Melike İnal



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