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Beşiktaş Braga Canlı Anlatım

Beşiktaş Braga Canlı Anlatım
Beşiktaş Braga Canlı Anlatım

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Braga'yı ağırlıyor. İşte karşılaşmanın canlı anlatımı...

CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 0 - 0 BRAGA

 

22' Braga etkili geldi! Sol kanattan gelen ortada Novais'in ceza sahası içinde dönerek vuruşu üstten dışarı çıktı.

20' Güven'e sert bir müdahalede bulunan Sequeira sarı kart gördü.Sarı Kart - Nuno Sequeira

15' Geride kalan 15 dakikalık dilimde temsilcimiz Beşiktaş daha etkili olan taraf Braga kontrollü oyunu tercih ediyor.

12' Braga'nın atağında Novais ceza sahası dışından şansını denedi top kaleci Karius'ta kaldı.

8' Beşiktaş yine etkili geldi! Sağ taraftan ceza sahasına giren Güven Yalçın topu içeri çevirdi. Herkesi geçen top ters taraftaki Rebocho'nun önünde kaldı fakat Portekizli sol bekin vuruşunda savunma araya girdi.

5' Beşiktaş gole yaklaştı! Tyler Boyd'un aşırtma vuruşunda top direkten döndü!

2' Beşiktaş ilk dakikalarda rakibine ön alanda baskı yaparak başladı.

Maç Başladı 1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı

 

İlk 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Pedro Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Boyd, Ljajic, Caner, Güven

Braga: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno

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