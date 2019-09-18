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Beşiktaş, Bratislava maçına hazır

Beşiktaş, Bratislava maçına hazır
Beşiktaş, Bratislava maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda S. Bratislava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Narodny Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Bratislava maçına hazır - Tıkla İzle

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı.

Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan, Beşiktaş'ın eski futbolcularından Filip Holosko, takımın S. Bratislava maçı öncesi yaptığı son antrenmanı izledi.

Beşiktaş, yarın TSİ 22.00'da S. Bratislava ile UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçını oynayacak.

Mehmet Emin Avcı

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