Beşiktaş bu sezon ilk kez 4'te 4 yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, Nathan Redmond ve Salih Uçan'ın kaydettiği goller ile sahadan 2-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı ile birlikte bu sezon ligde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor'u 1-0, 18. haftasında da Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmişti. Kara Kartal geçtiğimiz hafta ise Konyaspor deplasmanından 2-1'lik skorla 3 puanı alan taraf olmuştu.

Yunus Kılıç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.