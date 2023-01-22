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Beşiktaş bu sezon ilk kez 4'te 4 yaptı

Beşiktaş bu sezon ilk kez 4'te 4 yaptı
Beşiktaş bu sezon ilk kez 4'te 4 yaptı

Kayserispor deplasmanından galibiyet ile dönen Beşiktaş, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de ilk kez 4 maç üst üste kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, Nathan Redmond ve Salih Uçan'ın kaydettiği goller ile sahadan 2-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı ile birlikte bu sezon ligde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor'u 1-0, 18. haftasında da Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmişti. Kara Kartal geçtiğimiz hafta ise Konyaspor deplasmanından 2-1'lik skorla 3 puanı alan taraf olmuştu.

Yunus Kılıç
 

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