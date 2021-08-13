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Beşiktaş - Çaykur Rizespor Canlı Anlatım

Beşiktaş - Çaykur Rizespor Canlı Anlatım
Beşiktaş - Çaykur Rizespor Canlı Anlatım

Süper Lig'in ilk haftasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

BEŞİKTAŞ 1 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR

 CANLI ANLATIM 

 

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

41' Rizespor etkili geldi! Topuk pasıyla sol kanattan içeri giren Alper Potuk'un içeri çevirdiği top Ersin'de kaldı.

32' Sabo, Josef'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü / Sarı Kart - Erik Sabo

24'Sol kanattan Cemali'nin ortasında ön direkte Welinton topa müdahale etti ve kornere gönderdi

18' Rizespor bu dakikalarda ön alanda baskı yapmaya çalışıyor

9' GOOOLLL! N'Koudou topu ağlara gönderdi / Georges-Kevin N'Koudou

4' Maça baskılı başlayan taraf Beşiktaş

1' Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı

Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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