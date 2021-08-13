Beşiktaş - Çaykur Rizespor Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ 1 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR
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Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
41' Rizespor etkili geldi! Topuk pasıyla sol kanattan içeri giren Alper Potuk'un içeri çevirdiği top Ersin'de kaldı.
32' Sabo, Josef'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü / Sarı Kart - Erik Sabo
24'Sol kanattan Cemali'nin ortasında ön direkte Welinton topa müdahale etti ve kornere gönderdi
18' Rizespor bu dakikalarda ön alanda baskı yapmaya çalışıyor
9' GOOOLLL! N'Koudou topu ağlara gönderdi / Georges-Kevin N'Koudou
4' Maça baskılı başlayan taraf Beşiktaş
1' Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı
Mehmet Şirin Topaloğlu