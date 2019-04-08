Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı CANLI ANLATIM | Rize Beşiktaş maçı kaç kaç?

ÇAYKUR RİZESPOR: 1 - 2 BEŞİKTAŞ

Maçtan Dakikalar

42' Boldrin'in pasında ceza alanına giren Vedat sağ çaprazdan sol ayak içiyle vurdu ve topu ağlara yolladı.

42' GOL! Vedat Muriqi attı! Rizespor farkı bire indirdi

36' Uzaklardan kazanılan frikikte Boldrin doğrudan kaleyi denedi, top dışarı gitti.

32' Rizespor yine gole yaklaştı! Sağdan gelen ortada Aatif arka direkte kafayı vurdu, top direğin hemen yanından auta gitti

29' Musa'nın soldan ortasında Karius, arka direkteki Samudio'ya gelen topu çıktı ve aldı.

27' Musa uzaktan kaleyi denedi, top dışarı gitti.

26' Orta alanda Burak'tan çalım yiyen Abarhoun, rakibini faulle durdurunca sarı kart gördü. Sarı Kart - Mohamed Abarhoun

22' Melnjak'ın soldan ortasında Vedat Muriqi ön direkte vurdu, top üstten dışarı gitti.

21' Boldrin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Medel ön direkte topu karşıladı.

20' Adem Ljajic kullandığı köşe vuruşu sonrası Rizespor hızlı çıktı, Musa'nın ortasında Vedat'a gelen topa son anda Dorukhan dokundu. Maçta tempo çok yüksek...

18' Burak Yılmaz ceza alanına gönderilen uzun topu kontrol edip sağda dar açıdan vurdu, Gökhan ayaklarıyla golü önledi. Korner

15' Ceza yayı solunda Atiba ile duvar pası yapan Ljajic gelişine plase vurdu, top çok iyi döndü ve uzak köşeden ağlarla buluştu.

15' Ceza yayı solunda Atiba ile duvar pası yapan Ljajic gelişine plase vurdu, top çok iyi döndü ve uzak köşeden ağlarla buluştu.

14' GOL! Adem Ljajic müthiş attı! Gol - Adem Ljajic

13' Soldan Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Awaziem'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

12' Rizespor beraberliğe yaklaştı! Boldrin'in sol çaprazdan sert şutunu Karius doksandan çıkardı.

8' GOL! Sağdan kullanılan köşe vuruşunda kale sahasında boş kalan Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Gol - Domagoj Vida

7' Bu kez Beşiktaş tehlikeli geldi! Dorukhan'ın ceza alanı dışından sert şutunu Gökhan son anda çıkardı. Korner

6' Aatif'ın ceza alanı dışından şutunda top yandan dışarı gitti.

5' Çaykur Rizespor gole yaklaştı! Boldrin'in sağdan pasında Vedat ceza alanında topla buluştu, vuruşunda Karius'u geçen ve kaleye giden topu Vida son anda kesti.

3' Orta alanın solunda topu kontrol eden Burak, savunma arkasına koşu yapan Dorukhan'ı düşündü ancak top hızlı. Kaleci Gökhan'a kadar gitti.

1' Maç başladı! İki takıma da başarılar

STAT: Çaykur Didi

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 20.00

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa, Boldrin, Aatif, Samudio, Muriç.

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Medel, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş