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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı sahada yapılan rejenarasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile idmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman, minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. 

Antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco katılmadı. Dorukhan Toköz takımdan ayrı koşu yaptı. 

Beşiktaş, yarın izin yapacak ve Ç. Rizespor maçı hazırlıklarına 26 Ağustos Pazartesi günü saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.  

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