Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.