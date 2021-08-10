Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından küçük oyunların yer aldığı çalışmaların ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da antrenmanı izledi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.







