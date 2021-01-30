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Beşiktaş, Cenk Tosun''un transferinde mutlu sona ulaştı

Beşiktaş, Cenk Tosun''un transferinde mutlu sona ulaştı
Beşiktaş, Cenk Tosun''un transferinde mutlu sona ulaştı

Beşiktaş, Cenk Tosun konusunda Everton'la anlaşmaya vardı. Milli yıldızı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, Everton'a bu transfer için herhangi bir ücret ödemeyecek.

Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Bir süredir bu mevki için görüşmelerini yürüten ve önce Mandzukic ardından da Hulk'u kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, eski yıldızı Cenk Tosun konusunda Everton'la anlaşmaya vardı. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Cenk için hafta içinde görüşmeye başlayan Beşiktaş Yönetimi, bugün Premier Lig ekibiyle el sıkıştı. Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak olan Beşiktaş, bu transfer için İngiliz ekibine herhangi bir ücret ödemeyecek. Cenk ile de görüşen ve anlaşan yetkililer, en kısa sürede imzaları atarak oyuncuyu İstanbul'a getirecek.

Bozhan Memiş

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